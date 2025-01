Le Panathinaïkos domine l’Olympiakos et reste invaincu en championnat grec

Le Panathinaïkos poursuit sa domination en championnat grec. Face à son rival historique, l’Olympiakos, l’équipe d’Ergin Ataman a montré une grande résilience pour s’imposer à l’OAKA Arena. Avec cette victoire (78-72), les Vert signent un 15e succès consécutif et restent invaincus sur la scène nationale.

Privé de Mathias Lessort, Dinos Mitoglou, et rapidement amputé d’Omer Yurtseven, blessé après moins de six minutes de jeu, le Panathinaïkos a pu compter sur un collectif solide et des performances de haut vol. Jerian Grant et Cedi Osman ont été les fers de lance de l’attaque, inscrivant chacun 18 points. Osman s’est également illustré par son impact au rebond (6 prises) et son influence dans le second acte.

Kendrick Nunn a ajouté 14 points, 5 rebonds et 6 passes décisives, tandis que Kostas Sloukas a contribué avec 12 points, 5 passes et 4 rebonds. Juancho Hernangomez, utilisé plus de 36 minutes en raison des absences dans la raquette, a apporté 10 points et 7 rebonds dans cette victoire cruciale.

L’Olympiakos en difficulté malgré Vezenkov

Côté Olympiakos, Sasha Vezenkov a tenté de porter son équipe avec 20 points et 8 rebonds. Mais, en l’absence de soutien suffisant – Alec Peters étant le seul autre joueur à atteindre les 10 points (11 points) – l’équipe de Georgios Bartzokas n’a pas su trouver les solutions pour contrer son rival.

Nikola Milutinov et Kostas Papanikolaou ont chacun marqué 9 points, mais cela n’a pas suffi pour empêcher une deuxième défaite en championnat (13-2).

Des Français discrets

Les Français présents sur le parquet n’ont pas pesé dans le match. Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) a terminé avec seulement 4 points (1/4 au tir) et 4 pertes de balle en 20 minutes. Moustapha Fall (2,18 m, 32 ans), malgré un 100 % aux tirs (3/3), a été limité à 6 points, 1 rebond et 4 passes en 20 minutes.

Avec ce succès, le Panathinaïkos conserve la tête du championnat avec un bilan parfait de 15-0, tandis que l’Olympiakos suit à deux victoires (13-2).