L’Olympiakos prend l’avantage dans la finale du championnat grec

Les finales des playoffs grecs commencent de la meilleure des façons pour l’Olympiakos qui a défait le Panathinaikos (84-89) hors de ses bases. Le duel a tenu toutes ses promesses entre le premier, récent vainqueur de l’EuroLeague, et le deuxième de la saison régulière.

C’est durant le deuxième quart-temps que les hommes Giorgos Bartzokas ont réussi à creuser l’écart pour arriver à mener à la mi-temps par 9 points d’avance (37-46). Devant leurs supporters, les hommes d’Ergin Ataman sont revenus à seulement 3 points à 2 secondes de la fin grâce à un lancer franc de Kostas Sloukas. Malgré cela, les joueurs de l’Olympiakos ont remporter le match et reprennent déjà l’avantage du terrain.

Le facteur X ? Les lancers francs

Avec un pourcentage au shoot assez similaire entre les deux équipes, 44% pour la Pana et 46% pour l’Olympiakos, ce n’est pas sur cet aspect que l’Olympiakos s’en est sorti vainqueur. Le Panathinaikos est tout simplement beaucoup moins allé sur la ligne des lancers francs que l’équipe du Pirée (10 fois, contre 26).

Malgré la défaite, un très bon Mathias Lessort

Mathias Lessort (2,06 m, 28 ans) s’est fait remarquer par sa présence qu’elle soit offensive ou défensive. Une nouvelle fois, le pivot français a bien rempli sa fiche de statistiques avec 14 points à 6/8 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives, 2 contres et 2 interceptions. Le Martiniquqias a été omniprésent mais cela n’a pas suffi pour arracher la victoire. Côté Olympiakos, Nigel Williams-Goss se fait remarquer avec un 16 points à 4/7 à 3-points en sortie de banc et Nikola Milutinov, le pivot n°1 de l’effectif en l’absence de Moustapha Fall, enregistre 12 points, 13 rebonds et 3 passes décisives.

Le match 2 aura lieu sur le parquet de l’Olympiakos ce vendredi 7 juin à 20h30.