Fin de saison pour Moustapha Fall, victime d’une fracture de fatigue

Alors que l’Olympiakos venait tout juste de récupérer Nikola Milutinov, c’est Moustapha Fall (2,18 m, 32 ans) qui rejoint l’infirmerie du Pirée. Le pivot souffre d’une fracture de fatigue du 4e métatarse de son pied gauche. Par conséquent, le pivot français ne devrait plus pouvoir jouer avec l’Olympiakos de la saison.

Les organismes des joueurs sont à rude épreuve dans ce dernier sprint. Après avoir disputé les 36 matches d’EuroLeague et la majorité des matches du championnat grec, Moustapha Fall pâtit de ce rythme endiablé. Cette blessure tombe mal alors que les Athéniens entament leur demi-finale des playoffs de la Ligue grecque face Peristeri, jeudi 30 mai à 20h15.

Moustapha Fall est une pièce majeure de l’effectif de Giorgios Bartzokas. Clé de voute de l’axe 1-5 et du spacing grec, Moustapha Fall est en plus dominant au rebond et dissuasif. Le coach grec n’a donc plus que Nikola Milutinov pour assurer le poste 5. Même si Filip Petrusev peut dépanner, l’impact sera différent car le Serbe est habitué à évoluer sur le poste 4. Moose Wright n’est lui pas qualifié en championnat. Peu avant le Final Four de l’EuroLeague, le club a fait le choix de ne pas inscrire l’Américain en tant que joueur étranger, donc il ne peut pas prendre part aux demi-finales, la liste étant irréversible.

C’est donc une fin de saison compliquée qui se profile pour l’Olympiakos. Battu en demi-finale du Final Four par le Real Madrid, le vice-champion d’Europe 2023 peut s’attendre à une potentielle finale compliquée contre le récent champion et son pivot Mathias Lessort. Pour Moustapha Fall, qui rêvait de se reprendre après sa demi-finale ratée contre le Real, il faudra attendre la saison prochaine. Entre temps, privé de Jeux olympiques, il pourra bien se soigner.