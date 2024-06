Loren Jackson (ex-Gravelines et Roanne) trouve de la stabilité en Pologne

Après avoir connu pas moins de trois clubs la saison écoulée (!), Gravelines-Dunkerque d’abord avec un bilan de neuf défaites en neuf matchs, puis Brindisi (Italie) et enfin le Legia Varsovie (Pologne), Loren Christian Jackson (1,72 m, 27 ans) reste en Pologne justement. Il s’est engagé pour une saison avec Slupsk, classé 11e (sur 16) de première division.

À l’inverse de son bilan individuel catastrophique avec le BCM, le petit meneur américain a connu plus de réussite avec Varsovie totalisant 8 victoires en 11 matchs et une ligne de statistiques de belle facture (12,7 points et 6,1 passes décisives pour 13,4 d’évaluation en 28 minutes de jeu).

À Slupsk, il fera équipe avec Mateusz Dziemba, pigiste à l’ALM Évreux durant la saison Covid (8 matchs en 2020-2021), pour ce qui constitue sa seule expérience en dehors de son pays.

