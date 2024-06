Lorenzo Brown quitte le Maccabi Tel-Aviv pour le Panathinaïkos Athènes

C’est l’une des premières bombes de l’été. Vers 8 h du matin, c’est le président du Panathinaikos en personne, Dimitris Giannakopoulos, qui a officialisé l’arrivée d’une recrue majeure dans une façon bien à lui. En effet, dans une story publiée sur son compte Instagram, le remuant patron des Verts d’Athènes a d’abord informé les fans du début de la saison 2024/25 puis a posté une photo de Lorenzo Brown, la tête cachée par un emoji représentant un juriste. Elle sous-entend bien évidemment que le dossier de recrutement du meneur est clos et qu’il évoluera chez le champion d’Europe la saison prochaine. L’Américano-Espagnol était pourtant sous contrat jusqu’en 2026 avec le Maccabi Tel-Aviv.

Un trio Sloukas – Nunn – Brown…



À se demander, presque, s’il peut y avoir trop de talent dans une seule équipe… Gros CV du continent, Lorenzo Brown va ainsi rejoindre Kostas Sloukas et Kendrick Nunn sur la ligne arrière du Panathinaïkos, formant l’une des meilleurs trio sur le papier. Passé par l’Étoile Rouge de Belgrade, le Fenerbahçe Istanbul et l’UNICS Kazan auparavant, le membre du meilleur cinq de l’EuroLeague 2022/23 a porté le Maccabi Tel-Aviv pendant deux saisons.

Avec ses 13,2 points, 2,8 rebonds et 6,1 passes décisives de moyenne, il s’est démené avec Wade Baldwin pour essayer de ramener le Maccabi au Final Four, 10 ans après son dernier titre. Tombé lors du Match 5 du quart de finale contre Monaco en 2023 et le… Panathinaïkos en 2024, Lorenzo Brown met un terme à son aventure avec le club nation. Mais avant de songer à sa nouvelle aventure grecque, le tout récent champion d’Israël a un autre objectif en tête : vainqueur de l’EuroBasket 2022 avec la Roja, il devrait retrouver la sélection espagnole pour le TQO de Valence et potentiellement les Jeux Olympiques de Paris.