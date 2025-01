Louis Lesmond signe son match référence pour offrir à Havard son premier succès de la saison en Ivy League

Ailier shooteur expatrié aux États-Unis depuis bientôt sept ans maintenant, Louis Lesmond (1,92 m, 23 ans) vient de réaliser le meilleur match de sa saison senior en NCAA. Auteur de 15 points à 5/9 aux tirs, dont 2/2 à 3-points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 34 minutes, le Varois a permis à Harvard de signer sa première victoire en Ivy League cette saison, contre les Brown Bears.

Le Crimson avait entamé son exercice par un revers face à Princeton (64-68). Déjà en double-figure sur cette rencontre (12 points à 3/7), le fils de David Lesmond monte donc en puissance. Dans les standards de sa saison junior (9,8 points et 3,4 rebonds), l’ancien pensionnaire du Pôle France tourne à 7,9 points à 36,9% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 0,7 passe décisive en 25 minutes après 10 rencontres. Le vice-champion du monde U19 2021 espère encore monter en puissance afin de terminer au mieux son cursus universitaire et éventuellement se lancer sur le circuit professionnel.

Mais en attendant, Louis Lesmond et Harvard vont tâcher de confirmer face à Penn à Cambridge (Massachusetts) ce lundi 20 janvier, pour le MLK Day.

Strong game by Louis Lesmond 🇫🇷 against Brown

15 points

3 rebounds

2 assists

55.6% FG

The French wing was crucial in his team’s victory against Brown. He is a shooting threat, finishing with 100% from three-point range. A very versatile player, he ended the game with 3… pic.twitter.com/IQYZhtIQ1u

— Scouting lab (@scouting_lab) January 19, 2025