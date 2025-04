Ludgy Debaut bat son record de points de la saison au Portugal

Ce week-end dans le championnat portugais, l’intérieur français Ludgy Debaut (26 ans) s’est illustré dans la victoire du Sporting Clube de Portugal (SCP) contre Póvoa (84-57), l’avant-dernier du championnat. En effet, le Guadeloupéen a battu son record de points cette saison en en inscrivant 20, en plus de ses 7 rebonds, une passe décisive, une interception et 2 contres. Il finit meilleur marqueur de la rencontre et a été d’une grande efficacité aux tirs (7/9) et aux lancers-francs (6/7). Jeremiah Bailey et l’ancien Metropolitan Nic Ward ont ajouté 20 points supplémentaires pour assoir la domination du SCP dans ce match.

Les joueurs du Sporting ne comptaient que 7 points d’avance à la pause mais ils ont accéléré dans la deuxième partie de troisième quart-temps pour pousser leur avance à +17 après 28 minutes de temps de jeu. Sur la rencontre, Póvoa s’est fait complètement dominer à l’intérieur où les coéquipier de Debaut et lui même ont inscrit 42 points.

Une belle performance qui arrive au bon moment

Cette belle performance fait du bien pour l’intérieur français qui était plus discret ces derniers temps (4 points en cumulé sur les trois dernières rencontre) après un bon début de saison. L’ancien joueur de Fos Provence tourne à 7,6 points, 6,4 rebonds et 0,9 contre en 19 minutes de moyenne.

Au niveau collectif, le Sporting Portugal est à la troisième place de Portugal LPB avec 12 victoires et 6 défaites. Le club lisboète est à la lutte pour sa place sur le podium avec Ovarense (11-7) et Olivieirense (10-8) à quatre journées du terme de la rencontre. La hiérarchie pourrait changer lors de la dernière journée avec un match potentiellement décisif pour le gain de la troisième place entre le Sporting et Olivieirense. Les deux premiers rangs semblent plus difficilement atteignables pour le SCP car Benfica (17-1) est déjà hors de portée tandis que Porto (15-3) compte trois victoires d’avance.