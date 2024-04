Ludgy Debaut, un Français au Venezuela

Le championnat du Venezuela n’est traditionnellement pas la plus grosse terre d’accueil pour les joueurs Français. L’an dernier, le globe-trotter Alioune Tew y avait disputé 11 matchs (4,5 points et 4,7 rebonds). Par le passé, Hervé Touré ou Guy Dupuy l’avaient précédé. Cette année, Ludgy Debaut (2,13 m, 26 ans) va poursuivre la courte tradition tricolore en SPB. Il s’est engagé avec les Llaneros de Guarico.

Le géant tricolore sort d’une saison rookie particulièrement réussie en troisième division espagnole. Avec Iraurgi, l’ancien club basque de Sidy Cissoko, le Guadeloupéen a été dominant en LEB Plata : 10,9 points à 58% et 8,7 rebonds pour 16,1 d’évaluation en 25 minutes. Passé par la réserve de Fos-Provence en 2016/17 (6,7 points de moyenne en NM3), où il a côtoyé Sullivan Hernandez et Bodian Massa, Ludgy Debaut s’était exilé aux États-Unis depuis. Après deux années en Junior College en Floride, il a été une rotation d’East Carolina pendant quatre saisons, de 2019 à 2023 (2,5 points et 3,5 rebonds en 81 matchs NCAA).