L’Unicaja Malaga de Tillie met fin à l’invincibilité du Real Madrid en SuperCopa

L’Unicaja Malaga empile les titres en ce début de saison 2024-2025. Après avoir remporté la Coupe intercontinentale FIBA face aux Américains de la G-League, l’équipe de Killian Tillie a remporté un nouveau titre : la SuperCopa ! Les Andalous se sont offerts un adversaire de prestige, le Real Madrid (80-90), quintuple tenant du titre avant ce dimanche 22 septembre.

Ces cinq dernières années, FC Barcelone par quatre fois et l’Unicaja Malaga en dernier lieu s’étaient cassés les dents sur l’armada madrilène en finale de ce premier rendez-vous de la saison en Espagne. En 2024, la formation d’Ibon Navarro a effectué un début en fanfare (19-32, 10′), marqué un 0-12 d’entrée. L’Unicaja n’a jamais lâché son emprise sur la partie, bien emmené par l’ancien Strasbourgeois Kameron Taylor (22 points, 6 rebonds et 6 passes décisives pour 29 d’évaluation). Pour son premier match en terre espagnole, Killian Tillie (pas de temps de jeu lors de la demi-finale contre Murcie) a joué 10 minutes pour 2 points et 2 rebonds.