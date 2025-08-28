Recherche
NM1

Maintenant en NM1, Fos-Provence fait revenir l’un de ses anciens joueurs de Betclic ÉLITE

NM1 - Fos Provence enregistre le retour d'un joueur qui connaît parfaitement le club. L'international malien Sadio Doucouré est de retour en France après un exil au Mexique.
|
00h00
Sadio Doucouré a déjà joué à Fos, en 2021/22

Crédit photo : Sébastien Grasset

Visage bien connu de Fos-Provence, où il avait participé au seul maintien de l’histoire du club en Betclic ÉLITE (3,8 points à 31% et 2,5 rebonds en 2021/22) Sadio Doucouré (2,01 m, 33 ans) fait son retour dans le Sud.

Et plus globalement un retour en France après deux saisons en exil, entre le Kosovo, la Tunisie, l’Islande (16,2 points et 6,7 rebonds) et le Mexique, où il a traversé les dernières semaines dans une relative forme de discrétion (1,4 point de moyenne en 10 matchs).

Passé par Cognac (Nationale 1) en début de carrière, il a ensuite navigué entre ELITE 2 et la Betclic ELITE en passant par Orchies, Roanne, Châlons-Reims, Levallois, Antibes, Fos-sur-Mer et Nanterre. Joueur d’expérience, il sera un atout de poids pour la formation méridionale dans l’optique de la montée à l’étage supérieur la saison prochaine.

 

 

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
