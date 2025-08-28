Maintenant en NM1, Fos-Provence fait revenir l’un de ses anciens joueurs de Betclic ÉLITE

Visage bien connu de Fos-Provence, où il avait participé au seul maintien de l’histoire du club en Betclic ÉLITE (3,8 points à 31% et 2,5 rebonds en 2021/22) Sadio Doucouré (2,01 m, 33 ans) fait son retour dans le Sud.

Et plus globalement un retour en France après deux saisons en exil, entre le Kosovo, la Tunisie, l’Islande (16,2 points et 6,7 rebonds) et le Mexique, où il a traversé les dernières semaines dans une relative forme de discrétion (1,4 point de moyenne en 10 matchs).

Passé par Cognac (Nationale 1) en début de carrière, il a ensuite navigué entre ELITE 2 et la Betclic ELITE en passant par Orchies, Roanne, Châlons-Reims, Levallois, Antibes, Fos-sur-Mer et Nanterre. Joueur d’expérience, il sera un atout de poids pour la formation méridionale dans l’optique de la montée à l’étage supérieur la saison prochaine.