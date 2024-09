Maleye Ndoye (44 ans) raccroche les baskets et devient coach en Suisse

Et dire qu’il était déjà la caution expérience du Paris-Levallois remportant la Coupe de France 2013, le joueur le plus âgé de son équipe sur le parquet de Bercy le 6 mai 2013, du haut de ses 32 ans… Pourtant, Maleye Ndoye a poussé le plaisir pendant encore 11 ans, jouant jusqu’à cette saison 2023/24, conclue à 9,1 points de moyenne sous les couleurs du BBC Nyon.

À 43 ans, l’ailier sénégalais a décidé de passer de l’autre côté de la barrière et a accepté de devenir l’entraîneur du club suisse, où il remplacera Stefan Ivanovic, parti au sein du staff du Paris Basketball. Une nomination qui ne sort pas de nulle part : pour cause, il était à la tête de l’équipe U23 de Nyon lors de la saison écoulée. « Le choix de Maleye Ndoye était une évidence pour le club », écrit le BBC Nyon. « Arrivé en 2018, il a su mettre son immense talent et son expérience au profit de nos jeunes et moins jeunes joueurs. Nous le remercions pour sa fidélité et son engagement. »

Au cœur d’une carrière longue de 20 saisons, Maleye Ndoye aura écrit ses plus belles histoires en France. où il est resté pendant 13 ans, de 2005 à 2018. Arme offensive n°1 de la JDA Dijon (2005/08), il s’est peu à peu mué en un joueur de rôle, shooteur – défenseur polyvalent ayant fait les beaux jours du Mans (2008/10), d’Orléans (2010/12), du Paris-Levallois (2012/17) et de Rueil (2017/18). Régulièrement passé proche du titre de champion de France (défaite en finale en 2010, au buzzer du Match 3 de la demi-finale en 2012), l’ancien ailier du Benfica Lisbonne s’est cependant constitué un palmarès très respectable avec trois Coupe de France (2006, 2009 et 2013), la Semaine des As en 2009 et le Match des Champions 2013.