Stefan Ivanovic, le fils de Dusko, intègre le staff du Paris Basketball

En France, un Ivanovic peut en cacher un autre ! Alors qu’il avait 13 ans lorsque son père, Dusko, a mené le Limoges CSP vers un improbable triplé en 2000, Stefan Ivanovic (38 ans) va désormais aussi coacher en LNB. Le natif de Podgorica a intégré le staff du Paris Basketball, qui compte donc désormais un adjoint en plus par rapport à la saison dernière : Tiago Splitter sera ainsi secondé par l’historique Bienvenu Kindoki, Julius Thomas, Carles Marco et Stefan Ivanovic.

YOUR NEW COACHING STAFF IS HERE 😎✅@tiagosplitter est accompagné cette saison de Carles Marco et de Stefan Ivanovic mais aussi de Julius Thomas et de Bienvenu Kindoki présents la saison dernière !

ICI TOUT CONTINUE ⚔️ pic.twitter.com/HNnCEh68Z6

— Paris Basketball (@ParisBasketball) September 2, 2024