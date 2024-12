Malgré le nouveau carton de Daniel Batcho, Louisiana Tech perd son premier match de la saison

A l’image de Maxime Raynaud avec Stanford, Daniel Batcho (2,10 m, 22 ans) est ultra dominant sur ce début de saison et son équipe de Louisiana Tech a enchaîné les victoires. Seulement, après sept victoires en autant de rencontres, les Bulldogs ont perdu ce samedi 30 novembre à domicile contre les Southern Jaguars de Tidjiane Dioumassi (5 points à 1/1 au tir, 3 rebonds, 7 passes décisives et 2 interceptions en 33 minutes).

Pourtant, Daniel Batcho a dominé dans le secteur intérieur. En 36 minutes, l’ancien joueur de Charenton a cumulé 22 points à 8/12 aux, 5 rebonds et 6 contres. Mais son coéquipier Al Green a manqué la dernière tentative à 3-points pour les locaux, à 4 secondes de la fin, et ce sont les Jaguars (3 victoires et 4 défaites) qui ont par l’emporter 73 à 70.

Batcho doin work pic.twitter.com/RAURHG3m69 — Bulldog Basketball 🐶🏀 (@LATechHoops) November 30, 2024

Dans le début de sa saison senior en NCAA, Daniel Batcho a progressé à la marque (20,1 points de moyenne, contre 15,2 la saison passée) puisqu’il ne manque pas grande chose (73,7% de réussite aux tirs). Il fait également mieux aux contres (2,6, contre 2,4) alors que son temps de jeu est passé de moins de 30 minutes à moins de 27 minutes. En revanche, il est en recul aux rebonds (6,1 contre 9,8).