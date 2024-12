Maxime Raynaud (21 points) et Stanford signent un deuxième revers de suite

Malgré une solide performance du pivot français Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans), qui n’a pas terminé en double-double pour la première fois de la saison NCAA (21 points et 5 rebonds), Stanford a concédé une défaite frustrante contre Cal Poly, 97-90. Le Cardinal, pourtant en tête à la mi-temps, a cédé après une seconde période catastrophique en défense.

Un Raynaud toujours au rendez-vous

Maxime Raynaud a une nouvelle fois été la pierre angulaire de l’attaque de Stanford, terminant avec 21 points à 8 sur 14 aux tirs, dont 2 paniers à 3-points. Le Parisien, saignant en première mi-temps (12 points), a également été décisif dans des moments clés, notamment en inscrivant un layup pour égaliser à 84-84 à 1:50 de la fin. Cependant, il n’a pas pu enregistrer un double-double, une première cette saison, et son impact n’a pas suffi pour renverser la vapeur.

.@maximeraynaud42 is continuing his 🔥 start to the season! He has 12 pts so far. #GoStanford pic.twitter.com/Jm0fZaFsAg — Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) December 1, 2024

Une seconde mi-temps à oublier pour Stanford

Stanford menait 43-34 à la pause, notamment grâce à une prestation collective solide et aux 12 points de Raynaud en première période. Le Cardinal a même porté son avance à 46-34 dès le début du second acte. Mais la dynamique s’est inversée après la pause, Cal Poly dominant totalement la seconde période avec une adresse impressionnante : 71% au tir (20 sur 28) et 8 paniers à 3-points.

Isaac Jessup (21 points) et Owen Koonce (30 points) ont été les grands artisans de la remontée des Mustangs, inscrivant plusieurs tirs longue distance dans les moments décisifs. Jessup a notamment marqué deux paniers à 3-points consécutifs pour donner à Cal Poly son premier avantage depuis le début du match, à 79-78. Une série de 7-0 dans les deux dernières minutes a scellé le sort de Stanford.

Une série négative pour le Cardinal

Avec cette défaite, Stanford (6 victoires et 2 défaites) enchaîne une deuxième contre-performance de suite après un bon début de saison. Cette rencontre marque également une fin de domination face à Cal Poly, qui a mis fin à une série de huit défaites consécutives contre le Cardinal, leur première victoire depuis 1977.

Pour Stanford, le défi sera de se ressaisir rapidement en resserrant sa défense, particulièrement après avoir encaissé 63 points en seconde période. Quant à Raynaud, il continue d’affirmer son rôle de leader offensif, mais aura besoin de plus de soutien de ses coéquipiers pour espérer inverser la tendance dans les prochaines rencontres, même si Jaylen Blakes et Benny Gealer ont inscrit 17 points chacun.