Malgré l’incendie toujours actif à LA, les Lakers reprennent contre les Spurs de Wembanyama ce lundi

Depuis le 7 janvier, Los Angeles se retrouve en proie face aux flammes. Différents incendies ont déjà brûlé 14 500 hectares, soit 145 km². Plus de 190 000 personnes ont dû être évacués. La NBA avait pris la décision de ne pas faire jouer les Lakers et les Clippers en NBA afin de mobiliser un maximum de forces d’interventions sur place.

Mais les joueurs NBA, notamment les français se retrouvent eux aussi en difficulté de part cette situation sans précédent. Interrogé en zone mixte par des journalistes américains, l’ancien capitaine de l’équipe de France Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans), joueur des Los Angeles Clippers, a partagé son ressenti :

Nicolas Batum on the night of the Denver game knowing the fires were creeping towards his house:

“The game in Denver was weird. The whole day. I was on my phone with my family all day. I didn't sleep that night [before]. We don't know what's going on, if the fire is going to go… pic.twitter.com/924Nnlso7x

