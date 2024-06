Malgré un bon Jaylen Hoard, l’Hapoel Tel-Aviv s’incline dans le match 1 des finales de Winner League

Le Maccabi Tel-Aviv s’est imposé ce jeudi 13 juin face à l’Hapoël Tel-Aviv (84-76) dans le match aller de la finale des playoffs de Winner League, la première division israélienne.

C’est un match qui a tenu toutes ses promesses à la Menora Mivatchim Arena. Très accroché (25-26 après un quart-temps ; 43-38 à la pause ; 60 partout après 30 minutes), le gain du match s’est joué lors de l’ultime période. A 4 minutes de la fin, il n’y avait qu’un point d’avance pour le Maccabi (71-70). Grâce à une bonne réussite à 3-points (4/7) dans ce quart-temps, le club nation a fait la différence pour s’imposer un score de 84-76.

L’Hapoël Tel-Aviv va tenter d’égaliser ce samedi 15 juin à 20h15, cette fois à domicile face au Maccabi Tel-Aviv.

Un bon Jaylen Hoard qui n’empêchera pas la défaite

Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) a réalisé un bon match. Auteur de 15 points à 5/9 aux tir, 11 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception pour 23 d’évaluation, l’intérieur français a permis à son équipe d’y croire et de lutter jusqu’à la moitié du dernier quart-temps. Il faudra maintenant, pour les hommes de Stefanos Dedas, être concentré et attentif jusqu’à la fin du match et non connaître une baisse de régime comme ils ont pu avoir lors de ce premier match.