Malgré un Evan Fournier « toujours pas au niveau », l’Olympiakos remporte la SuperCoupe contre le Panathinaïkos

Le premier derby athénien de la saison est pour l’Oympiakos ! En finale de la SuperCoupe de Grèce, l’équipe du Pirée s’est imposée contre son rival le Panathinaïkos (85-86), malgré quelques frayeurs en fin de partie.

Un gros temps de jeu et surtout un premier titre collectif pour Evan Fournier !

Une angoisse que l’Olympiakos aurait pu s’éviter, sans une certaine maladresse sur la ligne des lancers francs. Pour ce premier derby de la saison vécu en terrain neutre à Kallithea, Evan Fournier a pourtant tremblé sur la ligne de réparation. Alors que son équipe menait de 6 points (78-84), l’international français a loupé 3 lancers francs sur 4. Sans conséquence au final pour l’Olympiakos, qui a notamment pu s’imposer grâce à un gros match de Sasha Vezenkov pour son retour en Europe (20 points à 6/12 aux tirs)

Malgré une fin de match difficile, Evan Fournier remporte son premier titre collectif en carrière. Son entraîneur Georgios Bartzokas a estimé que le manque d’adresse en fin de match de son arrière était dû à sa gestion des minutes :

« Evan n’est toujours pas à un bon niveau, il a raté des paniers faciles pour lui. C’était la première fois que je l’utilisais 30 minutes. Ce n’est pas bon. C’était ma faute donc il était fatigué à la fin et il n’a mis qu’un panier sur quatre tirs. Dans tous les cas, quiconque comprend le basket-ball voit comment il se déplace dans la surface et comment il joue avec le ballon. Lorsqu’il arrivera au bon niveau, il sera un maillon très important dans la chaîne de l’Olympiakos »

Sur cette finale, Evan Fournier est en effet le 2e joueur le plus utilisé de son équipe, derrière Vezenkov. Avec 29 minutes au compteur, l’enfant de Charenton a terminé au final à 7 points à 2/8 aux tirs, 4 rebonds et 1 passe décisive. De son côté, Mathias Lessort a lui aussi été très fortement utilisé, avec 32 minutes de jeu pour 11 points à 5/8 aux tirs, 8 rebonds et 2 passes décisives.