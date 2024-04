Malgré un Stéphane Gombauld titanesque (31 points), Sassari fait une croix sur les playoffs

Malgré un énorme Stéphane Gombauld (31 points et 10 rebonds en 25 minutes), Sassari a fait une croix probable sur la qualification en playoffs en s’inclinant contre Varèse ce dimanche 21 avril pour la 28e journée de Serie A.

C’est en Sardaigne que deux anciens top joueurs de Pro B (Stéphane Gombauld MVP en 2021-2022, Hugo Besson sensation la saison précédente) se sont affrontés. Dans un match où les filets ont tremblé, l’ancien Nancéien a rayonné dans la peinture. Auteur de 31 points à 12/16 aux tirs, 7/7 aux lancers francs, et 10 rebonds pour 38 d’évaluation en 25 minutes, le Guadeloupéen n’est cependant pas parvenu à protéger le cercle puisque son équipe a encaissé 112 points.

👉🏻Non c’è partita tra Dinamo e Varese con i lombardi che conquistano meritatamente il successo, al termine di un match dominato. Finisce 112-88, Varese festeggia la salvezza. Leggi la news: https://t.co/qBFrCNKImf#dinamosassari #lba #sardegna #giganti #insiemegiganti pic.twitter.com/0wgyqrKNTq — Dinamo Sassari (@dinamo_sassari) April 21, 2024

Il faut dire que Varèse, qui joue sur énormément de possessions (un pace de 77), a profité de son adresse à 3-points (16/34 à longue distance) pour plier le match avant la pause (41-64). Mal en point depuis quelques semaines, Nenad Markovic et ses hommes viennent griller leur dernière chance pour arracher un ticket qualificatif pour les playoffs. Avec ce troisième revers de suite, Brandon Jefferson (0 point et 4 passes décisives en 23 minutes) & co plongent à la 12e place, juste devant le Pallacanestro Varèse qui peut souffler dans la lutte pour le maintien. Avec deux victoires de retard sur le huitième à deux journées de la fin de la saison régulière, les Sardes ne devraient pas participer aux séries éliminatoires.

Hugo Besson, le joker gagnant

De son côté, Varèse peut souffler.Grâce à ce 11e succès de la saison, le demi-finaliste de la FIBA Europe Cup vient assurer sa place en Serie A pour la saison 2024-2025. Stéphane Gombauld n’a pas été le seul tricolore à s’illustrer, ce dimanche midi en Sardaigne. Hugo Besson a été dans ses standards depuis son arrivée en Italie. Le Varois a cumulé (20 points à 7/9 aux tirs, dont 4/5 à 3-points, 5 passes décisives, +26 au +/-) pour contribuer à la victoire des Lombards. Le maintien est en poche pour le troisième plus grand club titré d’Italie. L’arrivée d’Hugo Besson aura apporté une arme de plus en sortie de banc. Durant son séjour transalpin, l’arrière tourne à 14 points à 41,3% à 3-points, 3,6 rebonds et 3 passes décisives en Serie A. Celui qui fêtera ces 23 bougies en fin de semaine apprend vite est le joker gagnant de Tom Bialaszewski.