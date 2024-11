Mamadou Guissé, l’intégration progressive au Limoges CSP

Mamadou Guissé (1,97 m, 22 ans) a fait le point au micro de France Bleu Limousin sur son début d’expérience au Limoges CSP, club qu’il a rejoint durant l’intersaison. Pour le moment, l’ailier franco-belge est utilisé 14 minutes par rencontre par son entraîneur Jean-Marc Dupraz qui explique ce qu’il attend de lui :

« Son rôle c’est d’être un energizer, un stoppeur. Je pense que lui et Lucas (Beaufort) sont peut-être nos deux meilleurs défenseurs dans l’équipe. Qu’il fasse partie du cinq majeur ou qu’il sorte du banc, il doit amener un plus défensivement avant tout. […] On est dans une démarche de développement en attaque. J’attends plus de lui qu’il soit dans les coupes, dans le jeu rapide, présent au rebond offensif. Et puis s’il a un shoot vraiment ouvert, il le prend. C’est un basketteur, il en est capable. Petit à petit, il pourra pourquoi pas jouer des pick and rolls. »

L’exemple de Nicolas Lang

Il faut dire que Mamadou Guissé a prévu de continuer à progresser au Limoges CSP puisqu’il a signé trois ans à l’intersaison. « J’avais eu d’autres propositions en Betclic ELITE mais le projet sur le long terme m’a vraiment séduit. Je ne voulais pas venir en Pro A juste pour venir en Pro A. J’avais d’autres équipes où je savais que le temps de jeu allait être compliqué », explique-t-il. Il espère notamment passer un cap sur le tir en apprenant beaucoup du leader de l’effectif, Nicolas Lang (1,96 m, 34 ans), recordman du nombre de paniers à 3-points en LNB. « Moi et Nico on est vraiment complémentaire, explique-t-il. Un aspect sur lequel je dois progresser, c’est mon tir. Et Nico est un expert dans ce domaine. Je prends ses conseils pour bien progresser. » Et pourquoi pas un jour avoir la même cote de popularité auprès du public de Beaublanc qui l’a beaucoup impressionné sur ce début de saison.

« Je ne connaissais pas vraiment Limoges, je n’avais jamais vu un match à Beaublanc. On m’en avait beaucoup parlé. Au vue du premier match, ça m’a vraiment impressionné. Je n’étais pas préparé à ça, que les fans allaient nous ambiançaient à ce point-là. Ils nous poussent beaucoup, beaucoup. Ce n’est pas tous les jours où on a la chance de jouer dans une salle comme ça. »

C’est justement à Beaublanc que Mamoudou Guissé joue ce samedi 9 novembre à 18 heures. Lui et son équipe du Limoges CSP reçoivent le leader de Betclic ELITE, Cholet Basket, pour un classique du championnat de France. Cela promet une belle ambiance.