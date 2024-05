Marc Gosselin devrait découvrir la Pro B avec le Champagne Basket.

Après deux saisons au Vendée Challans Basket (VCB), Marc Gosselin (2,01 m, 28 ans) serait en passe de rejoindre le Champagne Basket, selon nos informations. Désireux de découvrir les championnats de la LNB, l’ailier franco-américain devrait donc évoluer sous la coupe de Vincent Dumestre, ancien adjoint de la JDA Dijon et promu coach principal de Châlons-Reims ces derniers jours.

Une première en LNB

En reconstruction et avec une masse salariale en baisse, la formation des Ardennes devra tenter quelques paris dans son mercato estival. L’arrivée (très probable) de Marc Gosselin en fait partie. Titulaire d’un bachelor en communication et relations publiques, il a effectué son cursus universitaire à Western Carolina Catamounts en NCAA avant de bourlinguer en NM1 entre Boulogne-sur-Mer, Vitré, Dax et donc Challans.

Si les Vendéens ont réussi à se hisser en playoffs avant de se faire sortir en deux manches par Chartres au premier tour, il reste sur une saison 2023-2024 aboutie, avec 11,9 points à 47,2 % de réussite aux tirs, 5,6 rebonds et 2 passes en 27 minutes. Et il tentera donc de faire ses preuves à l’échelon supérieur dès la rentrée.