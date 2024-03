March Madness : Diarra et Houinsou passent le premier tour, pas Jazz Gardner

Mohamed Diarra (NC State) Kymany Houinsou (Washington State) ont remporté leur match du premier tour de la March Madness 2024 alors que Jazz Gardner et Nevada se sont fait remonter 17 points d’avance pour s’incliner face à Dayton.

17 points et 12 rebonds pour Mohamed Diarra

North Carolina State continue sa remarquable fin de saison. Après son succès surprise lors du tournoi ACC, le Wolfpack (classé 11e seed de la South Region) a créé l’upset face à Texas Tech (6e) à Pittsburgh (Pennsylvanie). L’activité de Mohamed Diarra (17 points à 6/9 aux tirs, dont 1/2 à 3-points, et 4/5 aux lancers francs, 12 rebonds et 2 contres) a empêché son coach de s’en passer longtemps (39 minutes de jeu). Son panier à 3-points en début de deuxième mi-temps a permis de créer un premier écart (45-39, 22′). Un écart qui s’est accentué sur un dunk en contre-attaque du natif de Montreuil quelques minutes plus tard (57-49, 29′). Et si les Red Raiders n’ont pas décroché, ils n’ont pas réussi à reprendre le dessus. Résultat, NC State continue sa route dans cette March Madness. Ce samedi 23 mars, ils affronteront Oakland (n°14) qui a créé la sensation ce jeudi en sortant Kentucky (n°3).

Kymany Houinsou et Washington State auront eux fort à faire contre Iowa State, n°2 de l’East Region. Ce jeudi, les Cougars ont sorti Drake 66 à 61. Cela n’a pas été facile pour la formation de Kyle Smith qui s’est retrouvée à -8 (46-54) en cours de deuxième mi-temps, avant de remonter et de passer devant une équipe maladroite aux lancers francs (6/14). Kymany Houinsou a peu joué en sortie de banc (9 minutes), pour 2 tirs manqués et 1 rebond.

En revanche, c’est terminé pour Jazz Gardner et Nevada. Le Wolf Pack (10e de la West Region) a beau avoir compté 17 points d’avance (56-39) à 7 minutes et 36 secondes de la fin, il s’est écroulé en fin de rencontre pour finalement perdre 63 à 60 face aux Dayton Flyers (7e de la West Region). C’est la fin de la première saison NCAA de Jazz Gardner, qui n’est pas entré en jeu.