Marcus Hammond, le meilleur marqueur du championnat suisse, en approche à Rouen

Selon nos informations, le Rouen Métropole Basket procède aux derniers détails quant à la signature de Marcus Hammond (1,90 m, 24 ans) afin de remplacer Akaemji Williams, le meneur fétiche de Sylvain Delorme.

Formé entre Nigara et Notre Dame, le New-Yorkais a débarqué en Europe la saison dernière. D’abord au CSKA Sofia (9,3 points à 39% et 1,8 passe décisive en 6 rencontres), où il fut remercié fin novembre après une sortie à -5 d’évaluation, avant de rebondir début janvier en Suisse. Avec les Lugano Tigers, le probable futur normand a livré une seconde partie de saison exceptionnelle. Avec un bilan comptable de 22,4 points à 47% (dont 41% à 3-points), 3,2 rebonds et 4,8 passes décisives de moyenne, il s’est imposé comme le meilleur marqueur du championnat suisse pour cet exercice 2023/2024. Mais son très bon apport offensif n’aura pas pu élever à lui seul le niveau de l’équipe puisque Lugano a terminé dans la zone de relégation avec seulement 9 victoires en 27 matchs..