Mario Hezonja (Real Madrid) nommé MVP du mois de décembre

Euroleague - Le Real Madrid survole la saison et Mario Hezonja récupère le trophé de MVP du mois de décembre de l'EuroLeague.

Quelle année 2023 en EuroLeague pour le Real Madrid ! Après avoir glané le titre européen dans les dernière secondes de la finale du Final Four 2023 suite au panier de Sergio Llull, la version 2023-2024 survole les débats en EuroLeague avec 16 victoires pour une seule défaite (soit 4 victoires de plus que le deuxième, la Virtus Bologne).

En décembre, le Real Madrid a été parfait (6 victoires et 0 défaite) et l’ailier Mario Hezonja s’est particulièrement distingué sur les cinq rencontres qu’il a disputé, avec notamment deux double-doubles : 18 points et 10 rebonds contre l’Olympialos, et 17 points et 10 rebonds contre Crvena Zvezda (l’Étoile Rouge). L’ancien joueur NBA a terminé le mois de décembre avec des moyennes de 16 points à 64,2% de réussite aux tirs à 2-points et 91,7 % aux lancers francs, 5 rebonds, 1,8 interception et une évaluation de 17,2 en 24 minutes par match.

Une première pour Hezonja

Après 126 matches et 7 saisons d’Euroleague, c’est la première fois que Mario Hezonja reçoit cette distinction et succède à son coéquipier Facundo Campazzo élu en novembre. C’est même le premier duo de coéquipiers élus successivement depuis Andrei Kirilenko et Nenad Krstic avec le CSKA Moscou en 2011. Mario Hezonja est aussi le troisième Croate à recevoir cette distinction après Ante Tomic (trois fois) et Dario Saric (une fois).