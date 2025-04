Martin Carrere quitte VCU pour Virginia

Martin Carrère (2,04 m, 18 ans) reste en Virginie mais change d’Université, en passant de VCU à Virginia. L’ailier formé à l’Union Jeunesse Sportive Buglosienne Pontoise puis à Dax et enfin au centre de formation du Limoges CSP a rejoint l’université du Commonwealth de Virginie en 2024. Mais pas encore prêt à contribuer chez les Rams, il a opté pour le statut de redshirt, ce qui lui permet de s’entraîner avec l’équipe mais pas de jouer en compétition. De quoi conserver une année d’éligibilité.

VCU transfer Martin Carrere has committed to Virginia, he announced on IG.

6'8" freshman wing from France redshirted this season, still 4 years to play. pic.twitter.com/vYOg2D3mYq

— Hooz Got Next (@HoozGotNext) April 9, 2025