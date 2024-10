Match record au Japon pour Yannis Morin

Exilé au Japon depuis cet été, Yannis Morin (2,08 m, 31 ans) s’épanouit de plus en plus à Akita. Alors qu’il tourne en double-double depuis son arrivée (11,9 points à 48%, 10,1 rebonds et 3,6 passes décisives), qu’il a déjà réalisé plusieurs performances intéressantes comme lorsqu’il a frôlé le triple-double contre les Saga Ballooners (10 points, 9 rebonds et 7 passes le 19 octobre), le Martiniquais a signé son match référence en B-League dimanche.

Le système du championnat japonais offre deux matchs en un week-end face au même adversaire. Ainsi, samedi, l’ancien intérieur de Roanne n’a pas énormément pesé à Shimane (9 points, 13 rebonds et 4 passes décisives) et ses Happinets ont coulé (71-93). De quoi le piquer puisqu’il a superbement réagi 24 heures après, compilant des statistiques inégalées pour lui au Japon jusqu’ici : 22 points à 9/13, 14 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception pour 34 d’évaluation en 29 minutes. Et si Akita n’a pas gagné, son équipe a été beaucoup plus compétitive que la veille (91-95). Prochain rendez-vous pour Morin et les siens ce week-end, avec une double confrontation contre les Chiba Jets, co-leaders du championnat.