Match record pour Ilias Kamardine, la surprise Mervyn Muamba : les jeunes de Dijon à la fête !

Loin d’être rayonnant depuis le début de saison à Dijon, particulièrement dans le dur au début du mois de novembre (1 point de moyenne à 15% sur un intervalle de quatre rencontres), Ilias Kamardine (1,93 m, 21 ans) a visiblement tiré bénéfice de la trêve internationale.

36 d’évaluation pour Kamardine

Face à Gravelines-Dunkerque, en Coupe de France (113-70), le Marseillais a signé son meilleur match en carrière professionnelle. Irrésistible face à la faible opposition maritime, il a compilé 28 points à 10/12 (dont 7/8 à 3-points), 2 rebonds, 8 passes décisives, 2 interceptions et 2 balles perdues pour 36 d’évaluation en 29 minutes. Record à l’évaluation en carrière, et de loin (devant une pointe à 32 lors d’un Vichy – Angers l’année dernière), mais pas au scoring, avec la barre des 29 points déjà atteinte à deux reprises avec la JAV, lors de ce fameux match face à l’EAB et surtout en playoffs contre Boulazac.

« Ça fait du bien de gagner, et de voir des sourires sur les visages », a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos rapportés par Le Bien Public. « On est dans une période quand même difficile. On avait des blessés, et on a tout donné. Gravelines est une très bonne équipe avec du talent, et ça libère de gagner. Il y a eu des mots forts pendant la trêve, qu’il fallait donner le maximum d’intensité, on s’est servi de cela. Et on a vu les ingrédients qu’il faudra remettre samedi à Nanterre. On joue tous les matches pour gagner, mais bien sûr garder le trophée en jeu, on y pensait un peu. Cette victoire est importante pour la tête. »

22 minutes pour Rieber, première pour Balanca

Le MVP de l’EuroBasket U20 2023 n’est pas le seul jeune à avoir tiré profit de la balade dijonnaise. Avec 22 minutes, Bastien Rieber (3 points à 1/5 et 3 interceptions) a largement battu son record de temps de jeu en professionnel, tandis que Marius Balanca (2 points en 10 minutes) a tout simplement fêté sa première dans le grand monde. Mais c’est surtout Mervyn Muamba (2,00 m, 19 ans) qui s’est distingué.

Arrivé de l’ASVEL l’été dernier, l’intérieur des Espoirs n’avait eu droit qu’à une seule apparition avec les pros jusque-là. Une séquence assez oubliable (2 minutes de jeu face à Glasgow en FIBA Europe Cup) puisque c’est bien ce 1/16e de finale de la Coupe de France qui restera comme son acte de naissance sur la scène professionnelle. En 16 minutes de jeu, le champion de France U18 2022 a assuré 13 points à 6/7, 2 rebonds et 2 interceptions pour 15 d’évaluation. Prometteur !