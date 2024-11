Tenante du titre, la JDA Dijon écrase Gravelines-Dunkerque pour son entrée en lice

Voilà une victoire qui va donner un peu de baume au coeur en Côte d’Or. Alors que Dijon avait sauvé sa saison 2023-2024 avec le gain de la Coupe de France, la JDA a renoué de fort belle manière avec la compétition ce mercredi 27 novembre. Pour son entrée en lice, tout comme son adversaire Gravelines-Dunkerque, le club bourguignon n’a fait qu’une bouchée de la formation nordiste (113-70).

☑️ Coupe de France : Direction les 8èmes pour la JDA après un match maitrisé💪 #MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/1jJ9rPiMuW — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) November 27, 2024

En proie à une restructuration de son effectif ces dernières semaines du fait de ses difficultés en championnat, Dijon s’est offert une légère bouffée d’oxygène en l’emportant très largement contre Gravelines-Dunkerque. Sans les deux nouvelles recrues (Hrovat et Booth), ainsi que Sengfelder (préservé) et Ducoté (cheville), c’est le jeune Ilias Karmadine qui en a profité pour se mettre en avant avec 28 points à 10/12 aux tirs, et 8 passes décisives pour 2 ballons perdus. Disposant d’une exceptionnelle adresse à 3-points (17/29) et d’une équipe gravelinoise très généreuse (24 ballons perdus), la Jeanne d’Arc a maîtrisé son sujet de bout en bout contre le BCM (25-18 ; 35-19 ; 29-16 ; 24-17).

Sans Roméo Langford et Valentin Chery, Gravelines-Dunkerque n’a pas existé et va devoir rapidement se remettre la tête au championnat avec un nouveau déplacement, à Saint-Quentin, dès ce vendredi 29 novembre. La JDA Dijon prendra quant à elle la route de l’Île-de-France pour y affronter Nanterre ce samedi 30 novembre.