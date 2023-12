Mathias Lessort accueilli comme un héros par le Partizan Belgrade

Mathias Lessort a joué son premier match chez le Partizan Belgrade en tant qu’adversaire, depuis son départ du club à l’intersaison 2023. Le Martiniquais y a joué les deux dernières saisons.

A la Štark Arena, le meilleur pivot de la saison d’EuroLeague 2022-2023 a reçu une très grosse ovation, avant et après la rencontre, qui s’est terminée par une victoire des locaux (92-87) après prolongation. Désormais dans les rangs du Panathinaikos Athènes, le pivot français a cumulé 16 points à 7/11 aux tirs, 6 rebonds, 3 contres, 4 fautes et 3 balles perdues pour 17 d’évaluation en 33 minutes.

Après la rencontre, il a pu enlacer son ancien coach Zeljko Obradovic ainsi que plusieurs de ses anciens coéquipiers, qui célébraient leur victoire dans le rond central.

Very emotional night for ⚫️⚪️ fans as well tonight@ThiasLsf comes back to face @PartizanBC for the first time after his breakout year last season 🔥🏀

Predict his stat line for tonight ✍️#EveryGameMatters pic.twitter.com/AeMgwQ4E9h

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 30, 2023