Mathias Lessort garde la NBA dans sa tête : « On verra si l’opportunité se représente un jour »

Même s’il s’imagine bien jouer à haut-niveau aussi longtemps que son grand frère Gregory Lessort (1,98 m, 39 ans), Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) est clairement dans le prime de sa carrière. En 2024, le pivot français a fait partie du cinq de la saison d’EuroLeague pour la deuxième année de suite, remporté l’EuroLeague en mai dernier avec son nouveau club du Panathinaïkos Athènes avant de devenir un pion essentiel pour l’équipe de France dans la quête de la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris. Alors que la saison 2024-2025 ne fait que commencer, le Martiniquais assume désormais un nouveau statut, celui de potentiel MVP chez le champion en titre. Rien que ça !

Et pourtant, à l’aube de la saison 2021-2022, Mathias Lessort, non conservé par Monaco – qui avait préféré signé Donta Hall pour moitié moins cher -, l’enfant de Morne Vert n’avait tout simplement pas de club. Après une pige au Maccabi Tel-Aviv, il a du rester en EuroCup en rejoignant le Partizan Belgrade. Conscient de là où il vient, il est revenu sur cette période au micro de Yann Ohnona pour le journal L’Equipe.

« Ma pige au Maccabi Tel-Aviv, même cinq matches, a convaincu le Partizan Belgrade, et c’est cette expérience qui a changé ma vie Zeljko Obradovic n’a pas eu peur de me titulariser ni forcé pour ramener un gros nom. Il a cru en moi. Quant à Ergin Ataman, qu’il dise que j’étais sa priorité alors qu’il venait pour gagner l’EuroLeague, montre sa confiance, et le respect que j’ai gagné en EuroLeague aujourd’hui. J’en suis très fier. »

Aujourd’hui, Mathias Lessort se concentre sur l’instant présent. « Une carrière, ça peut vite monter, vite descendre », comme il aime le rappeler. Toutefois, après avoir dominé l’EuroLeague, il pourrait s’autoriser une petite aventure en NBA si une fenêtre se présentait. Son ami et coéquipier de l’équipe de France Guerschon Yabusele a en effet eu le droit à une deuxième chance grâce à de magnifiques Jeux olympiques. Et lui aussi, qui a été drafté en 50e position en 2017, a également été approché.

« Ça donne des idées, oui, je le suis de près, on s’est parlé encore hier (en début de semaine, NDLR). Au début des JO, on s’était dit que c’était une opportunité de se montrer au monde entier. Cela lui a ouvert une porte qui semblait inespérée. C’est inspirant. Moi, c’est différent, j’étais sous contrat, sans clause de sortie. Ce n’est pas un secret que les Knicks, qui ont mes droits, ont essayé de me faire venir. Le club a mis son veto. On verra si l’opportunité se représente un jour, mais c’est une autre histoire. Je suis heureux et concentré sur le Panathinaïkos. »