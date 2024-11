Mathias Lessort plus fort que la bronca de l’Étoile Rouge, Frank Ntilikina retrouve des couleurs

La mâchoire serrée, le regard noir, sous les milliers de huées de la salle Pionir de Belgrade. Interviewé à la mi-temps du match entre le Panathinaïkos et l’Étoile Rouge de Belgrade, l’ancien joueur des deux clubs de Belgrade, Mathias Lessort, a eu droit une bronca monstrueuse et même des jets de briquets et bouteilles. Après plusieurs longues secondes de canalisation, le Martiniquais a lâché quelques mots sur la première période des siens, avant de terminer : « Nous sommes prêts pour cette m**** ».

Les nerfs solides de Mathias Lessort

C’est de la meilleure des manières, sur le parquet et avec l’ensemble de son équipe, que l’international français a ensuite répondu aux milliers de supporters de l’Étoile Rouge. Pas dans son meilleur soir (9 points à 4/6 aux tirs mais 1/6 aux lancers francs, 2 interceptions, 2 contres et 2 ballons perdus en 25 minutes), Mathias Lessort a néanmoins pu compter sur le soutien de son back-court Lorenzo Brown – Kendrick Nunn (25 points à eux deux). « C’est une grosse victoire pour nous contre une équipe difficile », se satisfaisait l’intérieur. Avant de malgré tout adresser un petit message indirect aux fans de l’Étoile Rouge, d’un sourire très malicieux : « Je ne ferai pas de commentaires mais nous avons fait le job. »

Meilleur total de points de la saison de Frank Ntilikina

L’hostilité de l’Étoile Rouge envers un joueur du Partizan Belgrade, Frank Ntilikina ne l’a pas encore vécu. Mais l’ancien joueur NBA tente déjà d’assouvir sa place dans les rotations de l’équipe de Zeljko Obradovic. Quelque peu en difficulté ces dernières semaines, travaillant notamment sur son tir après son match à 0 point contre la Virtus Bologne, Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) a retrouvé quelques couleurs contre Fenerbahçe ce vendredi 1er novembre. Malade contre Monaco deux jours auparavant, le meneur a enregistré son meilleur total de points de la saison en EuroLeague, avec 14 points à 4/5 à 2-points et 1/4 à 3-points, avec 3 passes décisives et 1 ballon en 21 minutes de jeu. La performance du Tricolore n’a cependant pas empêché le Partizan Belgrade de chuter à Fenerbahçe (89-72).