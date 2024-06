Mathis Keïta arrive au HTV, Nikola Knezevic reste

Mathis Keita (1,92 m, 32 ans) poursuit sa carrière au HTV. Promu en Pro B, le Hyères-Toulon Var Basket a libéré neuf joueurs. Pour s’installer en deuxième division, le club varois renouvèle son effectif. C’est ainsi que Florian Pouaveyoun (2,03 m, 25 ans) a signé. Mathis Keïta arrive également du Nord-Est de la France, mais du Champagne Basket cette fois.

Installé en Pro B pour avoir mené la Chorale de Roanne et le SLUC Nancy en Betclic ÉLITE avant de signer au Champagne Basket en 2022, le meneur de jeu de grande taille est l’un des meilleurs passeurs de la division (5,8 passes décisives en moins de 26 minutes, en plus de 11,5 points à 43,6% de réussite aux tirs et 3,3 rebonds).

Sur la ligne extérieure, Mathis Keïta retrouvera Nikola Knezevic (2,00 m, 24 ans). L’ailier franco-serbe a réalisé une saison très solide en Nationale 1 (10,7 points à 49,1%, 2,9 rebonds et 1,4 passe décisive en moins de 25 minutes).