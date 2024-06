Florian Pouaveyoun va retrouver la Pro B avec le promu Hyères-Toulon

Florian Pouaveyoun (2,03 m, 25 ans) va également prendre l’ascenseur vers la Pro B, avec Hyères-Toulon. Le club varois a officialisé la signature de cet ailier-fort de 25 ans pour la saison prochaine.

Un joueur référencé en NM1

Deux ans après avoir quitté la division par la petite porte après une saison très discrète à Denain (0,8 point et 1,6 rebond en 6 minutes de jeu en moyenne sur 16 matchs), Florian Pouaveyoun va donc avoir l’occasion de s’y affirmer avec le promu. Ce poste 4-3 sort de deux saisons convaincantes à Mulhouse sous les ordres de Lauriane Dolt en NM1, avec notamment un second exercice à 10 points, 7,9 rebonds et 2,5 passes décisives, 1,7 interception et 1 contre pour 1,7 ballon perdu en 28 minutes de jeu en moyenne. Après un cursus en centre de formation partagé entre Cholet, Rouen et l’Élan Béarnais, il avait lancé sa carrière professionnelle en 2020-2021 avec Tarbes-Lourdes. Cette saison-là, il valait 8 points à 54,1% de réussite aux tirs, 6 rebonds et 1,8 interception en 23 minutes de jeu.

Avec Florian Pouaveyoun, Hyères-Toulon s’octroie les services d’un des meilleurs joueurs de NM1, qui aura à coeur de prouver sa valeur à l’échelon supérieur.