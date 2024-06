Le STB Le Havre s’offre les services de Lauriane Dolt au coaching

Le STB Le Havre change de coach. Après le départ de Fabrice Courcier juste après l’élimination de son équipe en huitièmes de finale des playoffs de NM1 contre le rival normand, le Caen Basket Calvados, le club a dû trouver un remplaçant. C’est finalement Lauriane Dolt qui a gagné les faveurs des dirigeants, elle qui était déjà pistée par ces derniers depuis le mois d’avril. Dolt a coaché Mulhouse ces trois dernières saisons, avec qui elle a atteint les demi-finales de NM1 cette année. Elle a été remplacée dans le club alsacien par Frank Kuhn. Par le passé, elle a aussi été assistante chargée des jeunes d’un certain Vincent Collet, à la SIG de Strasbourg.

Un CV finalement attirant pour les dirigeants havrais, qui lui ont offert le poste. Dans une interview à Paris-Normandie, cette dernière s’est dite directement « séduite par le projet », qui est bien sûr de ramener le club en Pro B, qu’ils ont quittée en 2018. Depuis le club, est passé plusieurs fois proche de la montée. Le club dispose pourtant des structures et finances adéquates mais enchaîne les désillusions sportives.

Quant au concret, la nouvelle coach indique un projet sur deux ans, avec une identité de jeu principalement défensive :

« Il y a cette envie de monter depuis un moment donc on va essayer de répondre à cet objectif le plus vite possible mais on veut aussi construire puisqu’on est là, dans un premier temps, pour deux ans […] Les premières recrues seront principalement des joueurs défensifs, que j’ai déjà ciblés depuis un moment et dont les profils pourraient parfaitement correspondre au club […] On a des profils bien définis, on sait où on veut aller mais on ne veut pas se précipiter. On va faire en sorte d’avoir ce qu’on souhaite. »