Mattéo Legat alerte sur la situation de Champagne Basket : « On met un club en péril »

Au sortir de sa défaite contre Rouen (67-100) vendredi 29 novembre, Champagne Basket avait de quoi avoir de sérieux maux de tête. Ayant encaissé un 5e revers en six matchs, la formation de Vincent Dumestre se retrouve au fond de la classe de la Pro B, à la position de premier non-relégable (18e), avec tout juste une victoire de plus que Nantes (19e) et Chartres (20e)

Surtout, face au RMB, le club marnais sort de l’une de ses prestations les plus pauvres de la saison, que ce soit sur le plan du jeu ou des attitudes. En effet, au cours de la partie, une échauffourée, à l’origine du Marnais Benoit Mbala (2,00 m, 29 ans) et du Rouennais Yasmin Mambo (2,05 m, 22 ans), a éclaté, avec pour conséquence quatre joueurs champenois sanctionnés du faute disqualifiante (donc exclus), pour deux joueurs côté rouennais.

Une remise en question individuelle

Ainsi, pour l’ensemble de la situation inquiétante dans laquelle se trouve Champagne Basket, Mattéo Legat (1,90 m, 28 ans) a exprimé ses inquiétudes en conférence de presse. L’arrière décrypte les maux de sa formation dans des propos filmés par le quotidien local L’Union.

« Il y a un truc qui se passe mal, on baisse la tête. On est un groupe jeune mais on doit avancer. On est dans le bas-fond du tableau. Qu’est-ce qu’on a à perdre ? Jouons au basket, lâchons-nous. Jouons notre basket intelligemment, avec la tête. Parfois, on oublie la tête. On n’est pas prêts à être tueur. On se dit des choses mais on n’est pas prêts à être tueur. »

Alors, comment améliorer la situation pour Champagne Basket ? Pour l’ancien joueur de Saint-Chamond ou encore Nantes, tout le monde doit se questionner pour élever son niveau de jeu.

« Ça passe par une réaction et une remise en question individuelle. Parce que sinon la saison peut être très longue si on continue comme ça. On met un club en péril, qui n’a pas ses ambitions là. Il faut relever la tête. »

Au mois de décembre, Champagne Basket va disputer quatre matchs, dont deux face aux équipes surprises de ce début de saison, Aix-Maurienne et Caen. Surtout, Châlons-Reims terminera 2024 par une rencontre contre Nantes, qui pourrait être décisive dans l’optique du maintien.