Matthew Strazel et son 3+1 contre le Japon : « J’ai bien joué le coup »

Que se serait-il passé si Matthew Strazel n’avait pas sauvé les Bleus contre le Japon ? Il y a fort à parier que l’équipe de France serait encore l’épicentre de toutes les critiques, loin du podium olympique qui fut finalement sa destinée. Sans le tir miraculeux du Monégasque, l’équipe de France aurait été éliminée dès le premier tour des Jeux Olympiques, au pire, envoyée dans les bras des États-Unis en quart de finale, au mieux. Avec du recul, l’incroyable 3+1 du jeune meneur tricolore a tout changé.

De retour sous les couleurs monégasques pour le traditionnel camp de présaison à Monaco, Matthew Strazel (1,82 m, 22 ans), qui n’a eu qu’une semaine de vacances, est revenu sur cette action miraculeuse devant la caméra de Pierre Marsal. Le vice-champion olympique a presque avoué, à demi-mots, que la faute de Yuki Kawamura était litigieuse. « On était mentalement dans le dur, à -4 à 10 secondes de la fin. On a réussi à dessiner un système : Rudy a eu la lucidité de me ressortir le ballon. Si je tirais directement, je savais que j’allais me faire contrer par le joueur de droite donc instinctivement et naturellement, j’ai posé un dribble. Il a posé sa main sur ma hanche. J’ai bien joué le coup (il sourit). J’ai vu que ça a fait beaucoup parler mais j’ai bien joué le coup. J’ai pu mettre ce tir et convertir mon lancer. C’est le plus beau shoot de ma carrière, j’espère que ce n’est pas le dernier mais ça restera gravé dans ma tête à jamais. »