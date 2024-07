Yuki Kawamura nie avoir fait faute sur Matthew Strazel

Alors que le Japon avait l’opportunité de remporter sa première olympique depuis 1972, un homme en a décidé autrement : Matthew Strazel. Et une femme, aussi, l’arbitre mexicaine Blanca Burns, qui a sifflé une faute de Yuki Kawamura sur le meneur de Monaco à 10 secondes de la fin, permettant aux Bleus de revenir à 80-80 et d’arracher la prolongation (victoire 94-90).

🗣️ Victor Wembanyama : « C’est le plus gros shoot de la vie de Matthew ! » 🇫🇷🇯🇵 https://t.co/qELSrh3ewV pic.twitter.com/VXvw3XmvyJ — BeBasket (@Be_BasketFr) July 30, 2024

« Je pense qu’il n’y avait pas faute », pestait le lutin japonais en zone mixte. « Après, Strazel est un bon shooteur. Ce n’était pas un tir simple mais il l’a mis. » Les ralentis montrent toutefois que le MVP 2023 de B-League avait la main sur la hanche droite de Strazel. Un contact léger, certes pas simple à siffler mais qui ne semble pas inexistant. « Ça n’avait pas l’air d’être une faute », ajoute Tom Hovasse. « Mais l’action était dos à moi, je n’ai pas pu voir s’il y avait vraiment contact. J’ai eu l’impression que mon meneur essayait de rester loin de lui. Mais c’est comme ça : l’arbitre a sifflé, il a rentré le lancer-franc et on est allé en prolongation. Sur la dernière action, on a enrayé ce qu’ils voulaient faire, ils ont renversé le ballon. Notre poste 1 a bien fait son close-out, il était juste un peu trop près. Ça reste un gros tir ! »