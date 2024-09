Maxim Logue, de Paris à la NCAA, à Oregon State

C’est finalement bien l’option NCAA que Maxim Logue (2,05 m, 19 ans) a privilégié pour la suite de son développement. À 19 ans, cet intérieur athlétique a décidé de s’engager sur la voie étasunienne, comme nombre de prospects en cet été 2024. Maxim Logue va évoluer dans la renommée université d’Oregon State.

Excited to officially welcome Maxim Logue to #BeaverNation! 🦫🏀#GoBeavs pic.twitter.com/zjuwVTOBKX

— Oregon State Hoops (@BeaverMBB) September 6, 2024