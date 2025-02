Maxime Raynaud bat le record de double-doubles sur une saison de Stanford

Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) marque un peu plus l’histoire de Stanford. Avec son 21e double-double de la saison, il devient le joueur ayant réalisé le plus de performances du genre en une année sous le maillot du Cardinal. Un exploit de plus pour le Français avant la Draft NBA 2025.

Pour sa dernière année en NCAA, le pivot français déroule match après match et continue d’inscrire son nom dans l’histoire du programme de Stanford. Face à Boston College, il a décroché un 21e double-double en réalisant une performance de haut niveau : 23 points à 9/14 aux tirs, dont un solide 4/6 à 3-points, 10 rebonds et 2 passes décisives. Ce faisant, il efface Adam Keefe des tablettes et grimpe également à la 15e place des meilleurs marqueurs all-time du programme, devant le NBAer Dwight Powell.

Maxime Raynaud's 21st double-double of the season is: ✅ A Stanford single-season record

✅ Most in the nation this season pic.twitter.com/8R9ZePz4Fr — ACC Men's Basketball (@accmbb) February 27, 2025

Un intérêt croissant de la NBA

Actuellement projeté en début de second tour de la Draft NBA 2025, Maxime Raynaud attire de plus en plus l’attention des scouts. Son association entre taille (2,16 m), mobilité et adresse extérieure (32,9% à 3-points sur plus de cinq tentatives par match) fait de lui un intérieur moderne et polyvalent. Egalement très présent au rebond, son QI basket compense une relative manque de latéralité qui pourrait poser problème dans la grande ligue.

🇫🇷 Maxime Raynaud (Stanford) against Boston College 23 points (64,3% FG, 66,7% 3 pt)

10 rebounds Maxime was dominant once again with another double-double, excelling in his three-point shooting with an impressive 4 out of 6. This season, he’s averaging nearly 20 points per… pic.twitter.com/deTRL2N4R3 — Scouting lab (@scouting_lab) February 27, 2025

Stanford veut finir fort la saison régulière ACC

Il reste trois rencontres avant la fin de la saison régulière et Stanford espère bien monter le plus haut possible pour avoir le meilleur tableau pour le tournoi de fin de saison de l’ACC. Une belle performance à Charlotte du 11 au 15 mars pourrait leur permettre d’atteindre la March Madness pour la première fois depuis 2014. Prochain match ce samedi 1er mars face à SMU, le quatrième de l’ACC à l’heure actuelle.