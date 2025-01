Maxime Raynaud enchaîne dans la large victoire de Stanford contre Miami

Le Français Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) a encore frappé fort en NCAA avec une performance dominante face à Miami. Auteur de 28 points et 12 rebonds, il a largement contribué au succès de Stanford (88-51) face à une équipe en pleine crise.

Raynaud en mode patron

Maxime Raynaud continue de s’imposer comme l’un des meilleurs intérieurs du championnat universitaire américain. Lors de la victoire écrasante de Stanford contre l’Université de Miami (88-51), le pivot français a une nouvelle fois livré une prestation de haute volée : 28 points à 10/17 aux tirs, dont 4/6 à 3-points, 12 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. Ce match marque son 16e double-double de la saison et son cinquième consécutif, preuve de sa régularité et de son impact sur le jeu. L’ancien joueur de Charenton est désormais dans le Top 5 des meilleurs marqueurs de toute la NCAA avec 21,2 points par match, et dans le Top 25 des meilleurs marqueurs de l’histoire de Stanford.

Face à un adversaire en grande difficulté (Miami affiche un bilan catastrophique de 0 victoire pour 8 défaites en conférence ACC), Stanford a déroulé son jeu devant son public du Maples Pavilion (2 950 spectateurs). Cette victoire permet au Cardinal de signer un second succès de suite après avoir battu North Carolina.

Another bucket for @maximeraynaud42! He is now 2️⃣5️⃣th all-time on the Stanford scoring list. 🌲: 42

🌪️: 28 #GoStanford pic.twitter.com/n1rBMCIMjP — Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) January 23, 2025

Djobet prend du galon dans une équipe de Miami en crise

De l’autre côté, un autre Français était en action : Paul Djobet, sorti du banc pour Miami. Il a compilé 9 points (4/8 aux tirs), 7 rebonds mais 4 balles perdues en 26 minutes. Un match compliqué pour lui et son équipe, qui traverse une période délicate après le départ de leur entraîneur emblématique.

Avec ce succès, Stanford affiche désormais un bilan de 5 victoires pour 3 défaites en ACC, dont un parfait 3-0 à domicile. Prochain rendez-vous pour Maxime Raynaud et ses coéquipiers : la réception de Florida State samedi. Quant à Miami, la série noire pourrait se poursuivre avec un déplacement sur le campus de California.