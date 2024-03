Maxime Raynaud marque encore 26 points lors d’une défaite

Maxime Raynaud a encore marqué de nombreux points (26) lors d’une nouvelle défaite de Stanford. Après perdu face au dernier de la PAC-12, Oregon State, malgré les 29 points de son pivot français, avoir fini à -22 contre Utah (une équipe au bilan tout juste équilibré), le Cardinal a cette fois cédé chez le troisième de la conférence, Colorado (81-71).

Maxime Raynaud a pourtant encore réalisé son 11e double-double de la saison avec 26 points à 10/13 aux tirs (dont 2/2 à 3-points), 12 rebonds, 2 passes décisives, 3 contres et 0 balle perdue en 28 minutes. Mais en face, le duo Tristan da Silva (27 points et 11 rebonds) – K.J. Simpson (22 points et 7 passes décisives) a régné en maître. C’est la sixième défaite de suite pour les Californiens, et leur huitième revers sur les neuf dernières rencontres.

Starting the second half where he left off the first. 18 points now for Raynaud.

📺: @FS1 #GoStanford pic.twitter.com/RTk9lhcpPp

— Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) March 4, 2024