Maxime Raynaud égale son record (29 points) mais Stanford perd encore

Maxime Raynaud a beau avoir égalé son record de points (29) en NCAA, Stanford a encore perdu ce samedi 24 février.

Quatre défaites de suite, six sur les sept derniers matches ou encore huit sur les 11 dernières. Stanford n’est pas au mieux sur ce début d’année 2024 malgré les efforts de Maxime Raynaud. Et pourtant, le Cardinal recevait la lanterne rouge de la PAC-12, Oregon State. Les Beavers restaient sur sept défaites de suite. Cela ne les a pas empêchés de s’imposer devant les 3 755 spectateurs du Maples Pavilion.

Portés par Jordan Pope (30 points), les visiteurs ont su éclipser la nouvelle belle performance de Maxime Raynaud (29 points à 10/16 aux tirs, dont 1/4 à 3-points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 balles perdues en 37 minutes). Ils ont par ailleurs résisté au retour des Californiens en deuxième mi-temps, eux qui ont signé un 14-0 pour prendre l’avantage. Désormais 10e sur 12 de la PAC-12, Stanford (7 victoires et 10 défaites) a encore deux matches de saison régulière pour retrouver la victoire et la confiance. Car toutes les formations sont qualifiées pour le tournoi de conférence final, qui débutera le 13 mars à Las Vegas. Mais le tableau du Cardinal s’annonce compliqué avec son classement actuel.

🇫🇷 Maxime Raynaud matched his career-high in a losing effort to Oregon State

29 PTS • 10-16 FG • 8-11 FT • 8 REB • 3 AST

Eight 20+ point outing of the season for the Stanford big man, this time doing most of the damage posting up (87th percentile per Synergy) pic.twitter.com/MArztweoar

— CBB Europe (@CBB_Europe) February 25, 2024