Maxime Raynaud relance Stanford avec un 20e double-double historique

Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) a aidé Stanford à retrouver la victoire ce samedi 8 février contre North Carolina State (74-73), après ses revers face à SMU (-24) et Wake Forest (-6). Auteur de 16 points à 4/11, 10 rebonds, 6 passes décisives et 3 interceptions contre Wake Forest et 18 points (mais à 6/17) et 10 rebonds face à SMU, le Parisien a cette fois eu de la réussite (9/16) et signé un 20e double-double (25 points et 12 rebonds), égalant le record de l’histoire du Cardinal.

on another level 🗣️ @maximeraynaud42 25 PTS | 12 REB – ties single-season program record for double-doubles (20) pic.twitter.com/aVSWorccgL — Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) February 9, 2025

C’est son coéquipier Ryan Agarwal qui a redonné l’avantage aux locaux à 8 secondes de la fin sur un panier difficile dans le trafic. Derrière, Maxime Raynaud s’est un peu fait aspirer par l’aide côté balle sur la dernière possession mais il s’est jeté pour gêner l’ultime tentative de Trey Parker dans le corner pour NC State. Ce dernier l’ayant raté, Stanford signe sa huitième victoire en 13 matches d’ACC et reste sixième de la conférence. Raynaud et Stanford tenteront de confirmer en fin de semaine avec deux confrontations sur les parquets de Georgia State et Duke.

RYAN AGARWAL GAME WINNER 🚨 pic.twitter.com/uVlo4jnoml — Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) February 9, 2025

Les 25 points de Maxime Raynaud sont à voir dans le tweet suivant :