Maxime Raynaud termine bien sa saison régulière, Batcho perd le choc et Allan Jeanne-Rose bat son record

Maxime Raynaud et Stanford ont fini la saison régulière de la PAC-12 par une victoire ce jeudi 7 mars. Face à l’Université de Californie, le Cardinal a mis fin à sa série de six défaites avec un large succès à la maison (80-58).

Le succès de Stanford s’est dessiné une nouvelle fois grâce à leur grosse adresse à 3-points (12/24) et un Maxime Raynaud dominant à l’intérieur. Le pivot français a beau avoir démarré sur le banc, il a fini meilleur marqueur (20 points, à 8/11 aux tirs dont 1/3 à 3-points), co-meilleur rebondeur (8 prises) et meilleur passeur (4 passes décisives) de son équipe, en seulement 24 minutes. Antépénultième de la PAC-12 avec 8 victoires et 12 défaites, Stanford va démarrer le tournoi final de la PAC-12 mercredi prochain, en espérant réaliser un beau parcours malgré un tirage qui sera sans doute complexe en raison de son mauvaise classement.

La saison régulière de la conférence USA n’est pas terminée pour Daniel Batcho mais son équipe vient de perdre le choc. Deuxièmes de la conférence, les Bulldogs de Louisiana Tech ont beau avoir recollé au score en fin de match, ils sont perdu face au leader, Sam Houston (66-72). Pourtant, Daniel Batcho a cumulé 20 points à 9/11 aux tirs, 9 rebonds et 3 contres en 35 minutes. Lui et son équipe auront encore une rencontre de saison régulière avant d’aborder le tournoi final de la conférence USA, le 12 mars à Huntsville, dans l’Alabama.

Enfin, Allan Jeanne-Rose a lui déjà commencé son tournoi final de la NEC (Northeast Conference). En quarts de finale ce mercredi 6 mars, il a battu son record de points (28) en NCAA grâce à une énorme réussite aux tirs (10/11, dont 3/3 à 3-points), en plus de ses 5 rebonds en 33 minutes. Les Blues Devils vont tenter de continuer leur aventure en finale avec une demi-finale à jouer ce samedi face à Wagner.

🇫🇷 Allan Jeanne-Rose was dominant in the NEC quarterfinals, showing off some of his killer moves facing the basket and off the bounce while also feeling it from deep for a career-high 28 PTS on 10-11 FG & 5-5 FT and a 71-62 CCSU win over St Francis pic.twitter.com/alRqI1nvSa

— CBB Europe (@CBB_Europe) March 7, 2024