Maxime Zianveni non renouvelé par le SLUC Nancy

Maxime Zianveni a annoncé à France Bleu Lorraine qu’il quittait le SLUC. Revenu au club il y a deux ans en tant qu’entraîneur adjoint, il n’a pas été renouvelé au terme de son contrat. Il est arrivé au club il y a deux ans en tant qu’entraîneur adjoint. Il est arrivé au bout de son contrat et n’a pas été prolongé.

Natif de Nancy, Maxime Zianveni est le joueur le plus capé de l’histoire du SLUC avec 404 apparitions entre 1997 et 2007, puis entre 2013 et 2015. Ces deux dernières saisons, il était revenu comme membre du staff de Sylvain Lautié. L’ancien entraîneur du Cannet (NM2) a donc contribué aux deux maintiens consécutifs du SLUC, revenu au plus haut niveau après cinq saisons d’affilée en Pro B.