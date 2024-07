Meilleur scoreur de Chartres en NM1, Chimezie Offurum ne suivra pas l’équipe en Pro B

Le C’ Chartres Basket Masculin (CCBM) perd un de ses piliers. Après une saison passée dans l’Eure-et-Loir en provenance de NCAA, Chimezie Offurum (1,97 m, 24 ans) quitte déjà le bateau chartrain. L’ailier américain vient en effet de signer pour le club de Fribourg, qui évolue en première division suisse et sera dans le tournoi de qualification pour la Basketball Champions League (BCL) pour la saison 2024/25. Il y passera donc sa deuxième saison professionnelle.

Meilleur élément offensif de l’équipe

Avec Chartres, Offurum avait compilé 11,1 points à 53,1% de réussite aux tirs (dont 36,8% à 3-points), 4,9 rebonds, 1,9 passe décisive et 1,2 interception en 23 minutes de moyenne. Il avait terminé meilleur marqueur de l’équipe en saison régulière, ainsi qu’en playoffs, où il avait dépassé les 15 points de moyenne (15,8). Il fut aussi l’un des rares joueurs de l’équipe à ne pas rater un seul match de la saison. Malgré cela, le club avait échoué en quarts de finale contre les futurs finalistes (Saint-Vallier).

L’Américain est le cinquième départ connu du Chartres Basket. Promu en Pro B grâce au déclassement des Metropolitans 92 et de Lille, le club a enregistré trois arrivées : Gavin Kensmil (Élan Béarnais), Djibril Diawara (Fos-sur-Mer) et Rigo Edzata (NM1). Leur effectif est encore incomplet pour attaquer la saison 2024/25 et leur retour en deuxième division pour la première fois depuis 2019. D’autres arrivées ainsi que le sort de certains joueurs de l’effectif, comme Ange Kouamé et Baptiste Tackamoud selon les informations de l’Écho Républicain, sont encore attendus.