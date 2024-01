Mérédis Houmounou fête sa 200e avec le SLUC Nancy

Dans sa sixième année au SLUC Nancy, Mérédis Houmounou (1,88 m, 35 ans) a vécu de belles choses avec l’équipe lorraine. Artisan majeur de la remontée du club en Betclic ÉLITE en 2022, qui, comme il le confiait à nos confrères de l’Est républicain reste à ce jour son « meilleur souvenir », le capitaine nancéien s’apprête à vivre ce week-end un nouveau grand moment pour le club.

Le 6e de l’histoire

Face à Saint-Quentin ce dimanche 28 janvier, où il a officié en 2015/16, l’ancien joueur de la JL Bourg honorera en effet sa 200e cape sous le maillot du SLUC. Un « honneur » pour le régional de l’étape (originaire de Vandoeuvre-les-Nancy), et l’occasion de marquer l’histoire du club en rejoignant notamment des « légendes » comme Cyril Julian et Maxime Zianveni dans ce cercle très fermé. Le Lorrain est le 6e joueur le plus capé du club derrière Zianveni (404 matchs), Julian (349), Christophe Lion (318), Victor Samnick (219) et Derrick Lewis (217).

Le meneur-arrière entend fêter cette 200e comme il se doit devant son public, mais « avec la victoire au bout ». Cette saison, Houmounou tourne à 5,5 points à 38,9% de réussite aux tirs (dont 27,1% à 3-points), 3,4 rebonds et 3,7 passes décisives en 21 minutes après 19 rencontres de Betclic ÉLITE.