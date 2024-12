Micah Speight, un nouveau meneur pour l’Élan béarnais

Seulement 13e de Pro B avec 8 défaites en 15 matches, l’Élan béarnais modifie son effectif. C’est ainsi que Micah Speight (1,78 m, 26 ans) est arrivé en ville selon Tribune 47. En toute logique, ce meneur étasunien de petite taille profilé pour le basket pratiqué en Pro B devrait remplacer son compatriote Keshun Sherrill (1,75 m, 30 ans).

Vendredi soir contre Hyères-Toulon, Keshun Sherrill a cumulé 3 points à 1/4 aux tirs, 0 rebond et 4 passes décisives pour terminer à 4 d’évaluation en 26 minutes dans une défaite à la maison. En moyenne cette saison, ce meneur shooteur tourne à 10,8 points à 41,6% de réussite à 3-points (35,8% à 2-points), 2,1 rebonds, 3,6 passes décisives et 2,3 balles perdues pour 8,6 d’évaluation en 28 minutes.

Micah Speight libre depuis mi-novembre

Le natif d’Oklahoma City (Oklahoma) a terminé sa saison au Mexique le 17 novembre avec l’élimination prématurée de son équipe, le Fuerzia Regia, en demi-finales des playoffs. La formation de Monterrey avait pourtant terminé en tête de la saison régulière (23 victoires et 9 défaites). Micah Speight y était pour beaucoup, lui qui a tourné à 11,2 points à 45,6% de réussite aux tirs (dont 43,9% à 3-points), 4,4 rebonds et 4,2 passes décisives en moins de 27 minutes sur 37 rencontres de championnat. Sorti du programme méconnu de Southern Nazarene en 2020, il a depuis évolué en Primera FEB (le nouveau nom de la LEB Oro), à Oviedo, Palencia, Andorre et Burgos. En 2023-2024, il tournait à 10,2 points à 43,9%, 3,6 rebonds et 4,7 passes décisives en 24 minutes. De quoi offrir quelques garanties au staff de l’EBPLO.