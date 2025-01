Michael Kessens et Paris, c’est fini

Il restera à jamais le capitaine du Paris Basketball ayant soulevé le premier trophée de l’histoire du club. C’était à Saint-Chamond, le 18 février 2024, pour la Leaders Cup 2024. Il avait remis cela six semaines plus tard, dans un cadre autrement plus important : dans le rond central d’Ékinox, c’est à lui que Dejan Bodiroga avait remis le trophée de l’EuroCup, synonyme de ticket direct pour l’EuroLeague.

Mais Michael Kessens (2,06 m, 33 ans) et le Paris Basketball, c’est désormais de l’histoire ancienne. En manque de temps de jeu dans la capitale cette saison (0 match en EuroLeague, seulement 8 minutes de moyenne en Betclic ÉLITE), l’intérieur a décidé de s’en aller vers un autre projet, encore inconnu pour l’heure.

MERCI MICHAEL KESSENS 👏 Le Paris Basketball annonce officiellement le départ de Michael Kessens. Vainqueur de la Leaders Cup, de l’EuroCup et vice-champion de France, ‘Captain Mike’ restera incontestablement dans l’histoire du club. 💫https://t.co/DM2GR2vS0u pic.twitter.com/dBgHR2C03J — Paris Basketball (@ParisBasketball) January 9, 2025

En 2023, Michael Kessens avait fait partie de la vague de joueurs arrivés du Telekom Baskets Bonn, vainqueur de la BCL, dans les bagages de Tuomas Iisalo. Il était alors le seul à avoir une connexion avec la France, intérieur germano-suisse, oui, mais surtout JFL de par ses années de formation à Cholet Basket, double champion de France Espoirs avec l’Académie Gautier (en 2009 et 2010).

Important dans le vestiaire, capable de faire le liant entre les différentes nationalités, il avait vite été nommé capitaine de Paris l’an dernier. Sur le parquet, dans un profil bien plus mobile que Leon Kratzer, il a toujours donné quelques précieuses minutes en rotation, à l’image de son quart de finale d’EuroCup (8 points à 4/5, 3 rebonds et 2 passes décisives contre la Joventut Badalone). Mais l’international allemand a atteint ses limites avec l’intronisation de Paris dans le gotha européen, surtout avec l’arrivée d’un nouveau coach, Tiago Splitter, qui n’avait pas la même confiance en lui qu’Iisalo auparavant.

Déjà sollicité par l’Élan Chalon plus tôt dans la saison, Michael Kessens va donc tenter de se relancer ailleurs. Pendant que ses désormais ex-coéquipiers se sont envolés pour Belgrade ce jeudi, il les a quittés en ayant apporté son précieux écot à la qualification pour les quarts de finale de Coupe de France en disputant 13 minutes à Pau mardi (4 points, 6 rebonds et 2 interceptions).