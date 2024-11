La réaction d’orgueil de l’Élan Béarnais à Blois : « J’ai enfin vu mon équipe »

Les joueurs de l’Élan Béarnais ont offert un joli retour au Jeu de Paume à leur entraîneur Mickaël Hay. Célébré en avant et en après-match, en étant notamment érigé au rang de légende de l’ADA Blois, l’ancien technicien emblématique a également pu se satisfaire d’être reparti victorieux du Loir-et-Cher.

Une performance paloise d’autant plus appréciable que l’Élan Béarnais sortait d’une prestation très moyenne face à Caen, au sortir de laquelle le natif de Bressuire avait dit que ses joueurs avaient joué comme des « petits princes ». Alors forcément, en s’imposant après prolongation chez le leader, battu à une seule reprise jusqu’à cette 12e journée, Mickaël Hay ne pouvait qu’être satisfaisait

« J’ai enfin vu mon équipe, qui a fait les efforts et qui a montré de la cohésion en se battant ensemble. J’ai mis un coup de semonce après la nouvelle défaite contre Caen cette semaine car on a montré aucun investissement, pas du tout l’état d’esprit affiché qui nous a permis de gagner contre Roanne. Et je sais que les joueurs ont eu le courage de se dire leurs quatre vérités cette semaine. Et ce soir, ils n’ont jamais lâché et leurs efforts ont été récompensés. » (via La Nouvelle République)