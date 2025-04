Migna Touré en pré-saison avec les Golden State Valkyries

Mamignan Touré (1,83 m, 30 ans) signe aux Golden State Valkyries, toute nouvelle équipe d’expansion de la WNBA. Elle rejoint Iliana Rupert, Carla Leite et Janelle Salaün dans cette aventure californienne. Les quatre Françaises ont également le point commun d’être toutes présélectionnées pour l’EuroBasket 2025 dans un groupe très élargi, afin d’avoir de la flexibilité notamment en vue de la saison WNBA à laquelle plusieurs joueuses de ce groupe vont participer.

Son contrat lui permet de participer à la pré-saison où elle se battra avec 20 autres concurrentes pour les 12 places disponibles dans l’effectif final. L’opening night a lieu dans la nuit du 16 au 17 mai prochain.

She came up in Europe.

Now she’s touching down in the Bay.

The Valkyries have signed Migna Touré. pic.twitter.com/qkuws2o9S5

— Golden State Valkyries (@valkyries) April 21, 2025